أصالة تكشف عن وجبة التقشف في ليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهرت الفنانة أصالة نصري، بفيديو في أثناء تحضيرها لوجبة الإفطار اليوم مع عائلتها في ليلة النصف من شعبان.

ونشرت أصالة، الفيديو عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وظهرت خلاله في أثناء تحضريها للوجبة مع ابنها، الذي قام ببعض التحضيرات مثل تقطيع "الثوم".

واشتملت الوجبة على بطاطس وخضروات، وإضافة بعض الثوم لها في النهاية.

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كما أعلنت أصالة، في الفيديو، أن وجبة اليوم لا تضم فراخ أو لحم، وأنها ستكون وجبة تقفش.

يذكر أن آخر أعمال أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها فى عام 2020، وتم طرحها على "يوتيوب".