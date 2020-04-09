موسيقيون ينعون جون براين بعد وفاته جراء فيروس كورونا

توفي المغني الأمريكي جون براين، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد - 19"، بحيث كان يعاني من مرض السرطان.

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وقالت عائلة براين، في بيان، إنه توفي في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قدم عدد من الموسيقين والكتاب التعازي لعائلته على وفاته.

حيث قالت كاميرون كيرو كاتب ومخرج "لقد قام جون براين حوارًا رائعًا ومطول حينما كنت أكتب صغيرًا وأكتب عن لروك، لن أنساك أبدًا".

أما جريج جافي، الصحفي بصحيفة "واشنطون بوست"، "جون براين أحب الكثير من الصحفيين

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وكنت معجب بما يقدمه دائمًا".



وكتبت المغنية روزان كاش، "لقد أحبتته واحترمته اليوم ترك فراغ، لكن أغانيه ملئت الفراغ وهذا الفيروس قاسي وعشوائي".

أما الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون، فدونت"التفكير جون براين وإليس مارساليس وبيل ويذرز اليوم، كانوا يصعنون موسيقى رائعة، لدينا الآن كنز كبير من الموسيقى التي قدموها".

الموسيقي بوب وير، دون "ضرب كوفيد - 19 الموسيقى بشكل قاسي حينما تسبب في وفاة جون براين، لقد كانت له مسيرة لا تضاهى".