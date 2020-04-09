محمد منير يوجه رسالة شكر وامتنان إلى الحكومة المصرية

وجه النجم الكبير محمد منير رسالة شكر وتقدير إلى الحكومة المصرية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعرب منير عن امتنانه بالحكومة المصرية، قائلًا: Advertisements أشعر بالفخر و الامان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع ازمة أشعر بالفخر و الامان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع ازمة كورونا بشكل متحضر و منظم وواعي و اطلب من جمهوري الحبيب الالتزام بكل طلبات الحكومة و انا علي ثقة اننا سوف نعبر هذه الازمة بعون الله .. نعيشي يا مصرنا. يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان مهموم، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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