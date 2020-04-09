محمد منير يوجه رسالة شكر وامتنان إلى الحكومة المصرية

وجه النجم الكبير محمد منير رسالة شكر وتقدير إلى الحكومة المصرية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعرب منير عن امتنانه بالحكومة المصرية، قائلًا:
يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان مهموم، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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