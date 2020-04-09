إياد نصار في ضيافة برنامج واحد من الناس علي النهار .. السبت

في حلقة فنية من برنامج واحد من الناس علي قناة النهار، يستضيف الدكتور عمرو الليثي الفنان إياد نصار في التاسعة والنصف من مساء السبت المقبل ببرنامج واحد من الناس. السبت المقبل ببرنامج واحد من الناس. ويفتح إياد نصار خلال الحلقة خزنة أسراره الشخصية والفنية، ولأول مرة Advertisements يكشف عن حكايات لا يعرفها أحد ومواقف صعبة عاشها في حياته الخاصة. يكشف عن حكايات لا يعرفها أحد ومواقف صعبة عاشها في حياته الخاصة. كما يحكي "إياد" عن كواليس أعمالة الفنية والجانب الرومانسي والعاطفي في شخصيته، ونتعرف علي حكايته الغريبة مع الفنان الراحل شكوكو.

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