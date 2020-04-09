وفاة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

نعي الإعلامي د. عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ميرفت عبدالوهاب، زوجة سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، وحماة الإعلامي عمرو الليثي، ووالدة المخرج معتز التوني اليوم الأربعاء. المخرج معتز التوني اليوم الأربعاء. Advertisements وتقام الجنازة غدًا في مقابر الفيوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا. وأعلن الحساب الرسمي لعمرو الليثي، وفاتها عبر "فيسبوك"، ببوست قال فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبد الوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة تلفزيون النهار، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها، وإن لله وإن إليه راجعون".

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