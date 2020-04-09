أمير طعيمه يهاجم مشهد قبلة "برلين وباليرمو" فى مسلسل La Casa De Papel

هاجم الشاعر أمير طعيمة، مشاهد الشواذ في الجزء الرابع من المسلسل الإسباني La Casa De Papel، الذي عرض منذ أيام عبر شبكة نتفليكس الأمريكية، من خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وكتب "طعيمة" في التدوينة: "مشهد القبلة اللي بين برلين وباليرمو - الاتنين

رجالة للي ما شافش المسلسل - في الجزء الرابع من "la casa de papel" مشهد مقزز ومقرف وكرهني في المسلسل كله رغم جودته، أنصار ان دي حاجة موجودة في الواقع، هقولهم ان.. موجود في الواقع بس مش لازم نشوفه على الشاشة بتفاصيله".

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ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.