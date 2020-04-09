ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان المصري ​محمد منير​ عن شعوره بالفخر للطريقة التي تعاملت بها ​الحكومة المصرية​ في احتواء تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد والإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص.

وعلق منير على الأمر في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً :"أشعر بالفخر و الامان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع ازمة كورونا بشكل متحضر و منظم وواعي و اطلب من جمهوري الحبيب الالتزام بكل طلبات الحكومة و انا علي ثقة اننا سوف نعبر هذه الازمة بعون الله"، وأرفق تصريحه بوسم : تعيشي يا مصرنا.

إشارة إلى أن محمد منير كان أهدى ​جيش مصر الأبيض​ كما أسماه وهم العاملون في القطاع الطبي في مصر أغنية يا مصر انتي الحقيقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد منير يشيد بإجراءات الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.