ممثلون لبنانيون بينهم سيرين عبد النور وماغي بو غصن يطلقون نداء استغاثة: لازم نكمل تصوير



بعد مداهمة قوى امنية لموقع تصوير مسلسل " دانتيل" للفنانة سيرين عبد النور، وإيقاف التصوير بالقوة، وما سبقه من إصدار عريضة من بعض الممثلين يرفضون فيها متابعة تصوير ادوارهم خوفا من الكورونا، قام بعض الفنانين بإطلاق هاشتاغ تحت عنوان " لازم نكمل تصوير" توجهوا به إلى وزير الداخلية محمد فهمي، طالبوا فيه بالسماح لهم بالتصوير، ضمن إجراءات وقاية صارمة.



وفي ما يلي، أبرز التغريدات التي وجهها الممثلون والعاملون في الدراما معددين الاسباب التي تجعل ايقاف التصوير غير مبرر:



سيرين عبد النور

‏شو بيمنع نرجع عالتصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص.. وحجرت كل الفريق بفندق والكل أجرى فحص الكورونا.. لازم نرجع نصور مع اتباع أدق الشروط الصحية. لازم نكمل تصوير.

ماغي بو غصن

‏شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل وعملت فحوصات ‎#كورونا للكل وحجرت الفريق بفندق كل فترة التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم..شو بيمنع إنو نرجع نصور متل ما صار بالإمارات ومصر؟ آلاف العائلات عم تعيش من ورا هالقطاع..‎#لازم_نكمل_تصو



وسام صباغ

‏شركات الإنتاج اللبنانية عملت جهد كبير هالفترة واستأجرت فنادق لتعزل فيها الممثلين وطواقم التصوير، وتعقيم مستمر لكل المواقع ، وتم إجراء فحص ‎#الكورونا للجميع ، الإلتزامات المترتبة علين كبيرة تجاه المحطات ، وبوجود كل الاحتياطات لا مبرر لوقف التصوير

‎#بدنا_نكمل_تصوير ‎

كارمن لبس

‏وجهة نظر وما تفهموني غلط: اذا كممثلين وطاقم التصوير حجرنا حالنا بأوتيل وعملنا فحص ‎#كورونا مع تعقيم أماكن التصوير، وما صار اختلاط مع غيرنا، وين المشكلة اذا منكمل تصوير؟ لأنو المنتجين والطاقم الفني ونحنا رح نتضرر كتير اذا الأعمال ما بتتسلم

سينتيا صمويل

‏بس سؤال: إذا اخدوا شرك الإنتاج الاحتياط اللازمة و المطلوبة، ليش لحتى نوقفن عن التصوير؟ ليش لحتى نظلمهم و نظلم حالنا. الحياة لازم تكمل إذا الاحتياطات كانت موجودة. ‎#لازم_نكمل_تصوير

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نادين جابر

مسلسلات رمضان مهددة بعدم العرض بسب عدم السماح لشرك الانتاج بمتابعة التصوير، و فيه عيل عايشة من ورا هالمهنة! شو بيمنع نتابع التصوير مع اخذ جميع الاحتياطات الواجبة و حجر جميع طاقم العمل بمكان واحد من بعد خضوعن لفحص الكورونا؟ ‎#لازم_نكمل_تصوير

مازن المعضم

‏المسلسل مش بس ممثلين.. في فنيين وعاملين كتار بينطروا المسلسل لحتى يسترزقوا..وطالما شركات الإنتاج اخدت كل التدابير والاحتياطات اللازمة وعملت حجر لكل الفريق بفندق مع فحوصات ‎#الكورونا.. فما بيمنع انه نرجع على التصوير بأسرع وقت مع اتباع الشروط الصحية

‎#لازم_نكمل_تصوير

دانييلا رحمة

‏بما إنو الفريق كلو ملتزم بيتو من ٣ اسابيع وعملنا فحص كورونا من كم يوم ورح ننحجر بمكان واحد.. عندي ثقة بالتدابير الدقيقة اللي عم تاخدها شركة الانتاج وبظنّ منصير قادرين نصور ونكون محميين يمكن أعمالنا تغير جو للناس بهالظروف الصعبة والحجر..

‎#لازم_نكمل_تصوير

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رولا شامية

‏انا بنت بهالمهنة و بعرف شو يعني لما تكون شركة الانتاح ملتزمة بتسليم حلقات عالموعد، و بدعم صرخة زملائي بالسماح الن يكفوا تصوير مسلسلاتن، اكيد من بعد اخذ كل الاحتياطات الواحبة. ‎#لازم_نكمل_تصوير ‎

غريتا عون

‏الدراما هي تاريخ لبنان الحضاري الذي تجسده بعض شركات الإنتاج المؤمنة بهذه الرسالة ‎#لازم_نكمل_تصوير طالما التدابير الاحترازية قد تم ّالتقيّد بها من أجل الاستمرار ، علماً ان هذه التدابير تكبدها مصاريف إضافية باهظة.