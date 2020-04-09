مرام عبد العزيز بعد طلبها إجراء تجارب على المساجين تثير الجدل بتغريدة جديدة



على الرغم من الضجة التي اثارتها الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز عبر "تويتر" حين اقترحت على السلطات اجراء تجارب لقاح علاج فيروس كورونا على المساجين المتهمين بقضايا أمن، رفضت الممثلة الاعتذار وأصرت على موقفها.



وكتبت مرام تغريدة جديدة جاء فيها: "‏يااااالله صباح خير على الناس اللي تفهم وش يعني قضايا تمس الأمن، وصباح الشر على المدرعمين".



وتابعت ‏"الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولاً أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضاً متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاص أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق علي!

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تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون".

وكانت عبدالعزيز قد أثارت الجدل بتغريدة عبر "تويتر" جاء فيها :"لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة عقابا لهم، تستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

ورغم الهجوم عليها لم تعتذر مرام بل تمسكت بموقفها وحاوات شرحه الا انها لم تلق سوى المزيد من الهجوم.