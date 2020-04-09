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داهمت دورية من قوى الامن الداخلي موقع تصوير مسلسل "دانتيل" لسيرين عبد النور وتم إيقاف التصوير.
وكان المسلسل قد اخذ التصريحات من الجهات الرسمية، الا ان شكوى وردت الى قوى الامن مجهولة المصدر ان العمل يغامر بحياة العاملين فيه، فاتخذ القرار بإيقاف التصوير.
وكان عدد من الممثلين قد وقعوا بيانا رفضوا فيه استئناف التصوير، وتم تعديل ادوارهم وإلغائها.
ومن المتوقع أن يصدر عن وزير الثقافة عباس مرتضى قرار حاسم باستئناف التصوير أو إلغائه بشكل نهائي.
يذكر ان شركات الإنتاج قد اتخذت قرارا باستئناف التصوير بعد ان حازت على التصريحات وفق شروط منها إجراء مئات فحوص الكورونا للعاملين في المسلسلات، واستئجار فنادق لحجر الممثلين فيها خلال التصوير، فضلا عن إلغاء المشاهد الخارجية إلى تعديل مشاهد التجمعات، وتقليص فريق العمل.
يذكر أن وزير الثقافة اصدرت في منتصف آذار الماضي قراراً سمح فيه باستئناف تصوير المسلسلات، إلا أن اعتراض بعض الممثلين عليه دفعه إلى التراجع عن قراره، ليتم ايقاف التصوير ثم استئنافه وايقافه مجددا ما اربك الشركات التي تنتظر خلال ساعات حسم مصير اعمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر حصرياً: القوى الأمنية تداهم موقع تصوير مسلسل سيرين عبد النور ومصير مسلسلها في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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