بعد تعافيها من فيروس كورونا.. هذا ما قامت به زوجة توم هانكس

بعد تعافيها من فيروس كورونا، شاركت النجمة ريتا ويلسون، زوجة النجم توم هانكس، بغناء النشيد الوطني الأميركي، في انطلاق سباق السيارات the Pro Invitational Series الافتراضي.

وكانت فرحة كبيرة انتابت عشاق توم هانكس وزوجته، بعد تماثلهما الشفاء وعودتهما إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن قضيا فترة الحجر الصحي في المنزل بأستراليا.

وكانت ويلسون قد احتفلت بيوم عودتها إلى منزلها في لوس أنجلوس، بعد أكثر من أسبوعين بالحجر الصحي في أستراليا، وشاركت متابعيها برسالة عبرت فيها عن امتنانها، وقالت فيها: «أحتفل بجمال هذه الحياة، والنعمة التي أعطاني إياها الله، واستمرار صحتي بشكل جيد باعتباري ناجية من كورونا COVID - 19».

