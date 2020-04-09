بعدسة طفلها ساشا شاكيرا تطل على جمهورها بالبيجاما

القاهرة - لايف ستايل نشرت المطربة العالمية شاكيرا، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "شاكيرا" بإطلالة مختلفة جذابة بعدسة طفلها الصغير ساشا، مرتدية بيجاما زرقاء وجالسة على الأرض

من داخل بيتها، أثناء العزل المنزلي تفادياً لتفشى فيروس كورونا المستجد. وعلقت شاكيرا على الصورة: "اعتقد ان إبني ساشا يريد أن يكون مصوراً"،

موضحة ان الصورة تم التقاطها على يد طفلها ساشا. قد يهمك أيضا: شاكيرا تطلق أغنية جديدة بعنوان "Me Gusta" شاكيرا تكشف سر عدم زواجها رسميا من "بيكيه"

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