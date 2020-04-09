كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بتحدي المناديل

حرصت كنزي عمرو دياب على المشاركة فى تحدي المناديل، الذي شارك فيه العديد من نجوم الفن والرياضة، عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستجرام"، وذلك لكسر ملل العزل المنزلي في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت كنزى، ابنة الهضبة عمرو دياب، صورة جديدة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، للمشاركة في هذا التحدي.

كانت كنزى دياب ظهرت من داخل غرفتها مرتدية فستانا أسود جذابا يبرز جمالها، واعتمدت على الشعر الكيرلى لإبراز الإطلالة .

على صعيد آخر، شاركت كنزي، متابعيها ، فيديو قصيرا، ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي المناديل الورقية داخل غرفتها، وهو ‏التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبل أسابيع.‏

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغان تم طرحها منفردة في الصيف.

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