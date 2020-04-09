شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محققة La Casa De Papel الأردنية الأصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهرت الممثلة نجوى نمري بـ دورها بـ الموسم الثالث والرابع من مسلسل La Casa De Papel، الذى يعرض على شبكة نيتفلكس، حيث لعبت دور المحققة إليثيا سييرا، التى استطاعت أن تجذب أنظار المشاهدين لها بسبب ظهورها بشكل مؤذى فى العمل، ولكن الكثيرين لا يعرفون، أن أصولها أردنية، حيث أنها ولدت فى 14 فبراير من عام 1972، بـ نافارا الأسبانبة، لأب أردنى يدعى كرم نمرى، وأم أسبانية.

لدى نمرى 4 أخوات، منهم واحد يدعى كريم من والديها، و 3 أخرين من جهة والدها فقط، وهم أندرى، وسارة ونادية، وتعيش نمرى الأن بـ مدريد.

نمرى لها رصيد جيد من الأعمال الفنية المتنوعة بين الأفلام والمسلسلات العالمية، وصل عددها إلى 36، ودأ مشوارها فى عام 2005 بـ فيلم Salto al vacío، واشتهرت فى الفترة الأخيرة بـ دورها فى كل من مسلسلات La Casa De Papel، و Vis A Vis.

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بالإضافة إلى ذلك، لدى نمرى 3 ألبومات غنائية، بعد أن شاركت بـ فرقة Najwajean، مع كارلوس جين.

كما حصل الموسم الجديد من العمل على تقييمات جيدة تراوحت بيت 7 و 8 على موقع "imdb"، الموسم الرابع من La Casa De Papel، اتسم بسرعة الأحداث، والتغييرات المفاجئة، التى لن يتخيلها متابعو المسلسل من أولى حلقاته التى طرحت فى 2 مايو من عام 2017، وسيعد هذا الموسم نقلة جديدة فى المسلسل.

الموسم الجديد دار حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، وذلك لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، دفع الكل ثمنها.

ومن أهم أحداث الموسم الرابع، موت نيروبى، التى تعد من أهم أفراد المجموعة فى الحلقة السادسة من العمل، مما أدى إلى تكاتف أفراد المجموعة، لأتمام المهمة، والانتهاء منها، جنبا إلى الانتقام من غانديا، الذى قام بـ قتلها.