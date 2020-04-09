شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده عن الراقصات الجدد: مفيش واحدة بتستمر وفى بدايتى سمونى المُهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة فيفى عبده فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، عبر حديث بالفيديو، عن رأيها في الغزو الأوروبى والروسى للساحة الاتعراضية المصرية، حيث علقت قائلة: "صافيناز، إحنا علمناهم شافوا ده منين، صافيناز وغيرها شافونا، وفى كل الأجيال الأولى اللى ظهرت في أفلام الأبيض والأسود ودول أكتر ناس مبدعين، كانت كل واحدة ليها حركة خاصة بيها".

وأضافت فيفى عبدة معلقة على الراقصات الأجانب:"دلوقتى مين فيهم فضل موجود، كل يوم بتلاقى واحدة جديدة"، وعن رأيها في الراقصة دينا، قالت: "دينا طعمها اللذيذ لوحدها، كل واحدة ليها لون، دى إستعراضية ليها رقص شرقى، لو دينا ما عرفتش تميز نفسها ماكانش حد أتكلم عنها"، وأنا أول ما طلعت فى بداياتى سامونى مُهرة، كانوا بيقولوا في بنت جديدة زى المهرة".