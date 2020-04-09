شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب يرشح الفيلم السورى "عزيزة" لمشاهدته وقت الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المخرج والسيناريست محمد دياب فيلم "عزيزة" للمخرجة السورية سؤدد كعدان وبطولة عبد المنعم عمايرى وكاريس بشار، لمشاهدته وقت الحظر ضمن مجموعة من الأفلام يرشحها فنانون ومخرجون لمشاهدتها خلال فترة التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا.

وقال دياب عن الفيلم ومخرجته: إزاى سؤدد كعدان تعمل فيلم عظيم زى ده من إمكانيات معدومة" مضيفا أن الفيلم حاز على جائزة أحسن فيلم قصير فى مهرجان سندانس".

Advertisements

وحاز الفيلم السورى “عزيزة” للمخرجة سؤدد كعدان على جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان “ساندانس” السينمائى فى الولايات المتحدة الأمريكية كأفضل فيلم قصير، فى 30 من يناير من عام 2019.

وسبق أن شاركت سؤدد كعدان فى مهرجانى “لندن” و”البندقية” بفيلمها السابق “يوم أضعت ظلي”، الذى فاز بجائزة مهرجان البندقية.

وفيلم “عزيزة” الذى صُوّر فى دمشق، يعتبر التجربة السينمائية الخامسة لكاريس بشار بعد “فضاءات رمادية” عام 1999، و”صندوق الدنيا” عام 2002، و”حياة عادية” عام 2008، و”سوريون” عام 2016.

بينما هو التجربة السابعة لعبد المنعم عمايرى بعد “نسيم الروح” عام 1997، و”صرخة قلب حنون” 2007، و”العاشق” 2011، و”فى مطعم صغير”، و”أحدب نوتردام”، و”رجل وثلاثة أيام” 2018.

ويتسم فيلم “عزيزة” بطابع الكوميديا السوداء، ويرصد خلال 13 دقيقة حياة اللاجئين السوريين.