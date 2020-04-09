شكرا لقرائتكم خبر عن "موهبتى من بيتى" فرصة لاكتشاف المواهب الأردنية فى فترة التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت مسابقة "موهبتى من بيتي"، التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية مطلع الشهر الجارى، فرصة لاكتشاف مواهب الأطفال والشباب فى ظل حظر التجول، والتباعد الاجتماعى الذى فرضه انتشار فيروس كورونا.

والمسابقة، التى أعلنت نتائج أسبوعها الأول يوم الأحد الماضي، وفاز بها، كل من إباء عكروش فى حقل العزف والغناء، وجمانة أبو حجلة فى حقل الفيلم والفيديو المنزلي، ومريم أبو نواس فى حقل النصوص الأدبية، والتمثيل الستاند اب كوميدى لورين الكردي، وهبة الطوالبة فى حقل الرسم، شهدت تفاعلا كبيرا فى حقولها المختلفة، حيث تقدم إليها أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة فى فئة الأطفال من سن 10 إلى 15عاما، والشباب من سن 16 إلى 25 عاما.

وزير الثقافة الأردنى الدكتور باسم الطويسى قال إن هذه المسابقة جاءت بهدف تكييف برامج الوزارة المختلفة مع الظروف المحيطة التى يشهدها العالم والأردن لاستثمار أوقات الشباب والأطفال داخل الأسرة فى فترة التباعد الاجتماعى من أجل إيجاد حالة ثقافية اجتماعية فى محيط هذه الأسرة لاكتشاف هذه المواهب وتعزيزها، ولكسر حالتى الروتين والملل التى قد يشعر بهما البعض.

Advertisements

وتبين أرقام الأسبوع الأول للمسابقة، أن حجم التفاعل والوصول من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعى للوزارة تجاوز 6 ملايين مشاهدة، وتوزعت نسبة التفاعل بين الذكور إلى 55 بالمئة، و45 بالمئة للإناث، وجاءت المشاركات أغلبها من العاصمة عمان، ومن ثم إربد، وتلتها الزرقاء.

شهد حقل الفنون التشكيلية، الذى يضم الرسم، والتصوير، والتصميم أكثر الحقول جاذبية لدى مشاركى المسابقة، حيث تقدم له أكثر من (7500) مشارك، ثم حقل النصوص الأدبية نحو(2500) مشارك، ثم حقل السينما والفيديو المنزلى ألف مشارك، ثم حقل الغناء والعزف (700) مشارك، ثم التمثيل (250) مشاركة.

وأشارت عضو لجنة التحكيم فى لجنة التمثيل الفنانة عبير عيسى إلى أن المشاركات التى جاءت من فئة الأطفال والشباب تحاكى الواقع الذى نعيشه، من حيث تأثير تفشى فيروس كورونا على الأسرة الأردنية، والذى قاد الجميع إلى العزلة، والتباعد الاجتماعي. وتواصل وزارة الثقافة استقبال المشاركات فى مختلف الحقول، وستعلن النتائج يوم الأحد المقبل على شاشة التلفزيون الأردني.

يشار إلى أن المسابقة، التى تهدف إلى الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ خلال فترة البقاء فى المنازل؛ لاكتشاف المواهب وتحفيزها، وإضفاء طابع من المشاركة وكسر العزلة والوحدة والروتين، تقدم 100 جائزة كل أسبوع، وجميعها نقدية تبدأ بـ(1000) دينار وتنتهى بـ (100) دينار.