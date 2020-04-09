شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يعرب عن فخره بالحكومة وتعاملها المنظم مع كورونا: أثق بعبور الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكينج محمد منير، عن شعوره بالفخر والأمان لتعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس كورونا بشكل منظم وواعى، وطالب من جمهوره ضرورة الالتزام بالتدابيرالاحترازية وطلبات الحكومة، مشيرا إلى أنه على ثقة بأننا سنعبر تلك الأزمة.

وقال المطرب محمد منير، عبر حسابه بموقع تويتر:"أشعر بالفخر والأمان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع أزمة كورونا بشكل متحضر و منظم وواعي و اطلب من جمهوري الحبيب الالتزام بكل طلبات الحكومة و انا علي ثقة اننا سوف نعبر هذه الازمة بعون الله".



محمد منير

Advertisements

ووجه الكينج محمد منير، الشكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية التي تحارب من أجل منع تفشى فيروس كورونا، حيث استعان بصور الأطباء والطواقم الطبية يرتدون القناعات والكمامات من الحجر الصحى، خلال فيديو لأغنية " ياما مويلى الهوا" الذى نشره عبر حسابه بموقع تويتر، موجها شكره للأطباء، حيث علق قائلاً:" جيش #مصر الأبيض .. شكراً".

وجاءت كلمات الأغنية :"يا مصر وأنتى الحقيقة … وأنتي اغترابي وشقايا.. أنتي الجراح الرهيبة … وأنتى اللى عندك دوايا.. علمنى حبك عبارة … سهلة وبسيطة وعفية..شرط المحبة الجسارة … شرع القلوب الوفية".

يشار أن الكينج محمد منير أحيا آخر حفلا غنائيا له في محافظة أسوان وتحديدا في "النوبة"، تحت اسم "سر الكينج"، وقام منير بغناء العديد من الأغاني المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد" مع عادل الطويل، كما غنى "شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل"، وتفاعل الجمهور مع الحفل، خاصة أن محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة هناك، وطالب الجمهور الكينج أثناء الحفل بمزيد من الحفلات اللايف.