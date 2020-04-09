شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل فى تصريح صوتى صادم:"اللى حاسين بالملل يضربوا نفسهم بالجزمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته لم يخرج بتصريحات يعلق بها على أى أزمة أو موقف إلا وكان مثيراً للجدل، الفنان الكبير محيى إسماعيل الذى يرى أن فيروس كورونا جاء للعالم لكى يطهره، وأن "اللى حاسين بالملل فى الحظر يضربوا نفسهم بالجزم"، هكذا أجاب الفنان على أسئلة ”الخليج 365” فى مكالمة تليفونية، بشأن رأيه فى الأزمة الحالية، وماذا يفعل خلال فترة حظر حركة المواطنين.
ويستعرض ”الخليج 365” نص الحديث :أستاذ محيى، فى اعتقادك، إيه النصيحة اللى ممكن تقدمها لكل واحد فينا يعملها خلال فترة الحظر؟
بدل ما يغسل إيديه، وهو بيغسل إيديه يغسل نفسه من جوا.
طب حضرتك يا أستاذ محيى فى الحظر بتعمل إيه؟
ما تستدرجنيش، اوعى تستدرجنى، أنا قلت جملة وخلاص.
طب الناس اللى بتعانى من الملل يا أستاذ محيى دلوقتى تقولهم إيه؟
يضربوا نفسهم بالجزمة، لأنهم لا يستحقوا أن يعيشوا.
اشمعنى؟
لإن ربنا مديهم رضا وقناعة، يستثمروا الرضا والقناعة وخلاص، فى وقت الابتلاء عليك أن تستثمر الرضا والقناعة.
طب حضرتك متفائل يا أستاذ محيى؟
طول عمرى متفائل.
شايف الأزمة دى ممكن تنتهى إمتى وفقاً لتنبؤاتك؟
ربنا اللى يقول، لا أنا ولا أنت، هى مش أزمة، دا ابتلاء من عند ربنا علشان يطهر البشرية من وساختها، ومن الوسخين.
هل ربنا محتاج علشان يورينا عظمته إنه يبتلينا ببلاء يقتل الناس؟
هو ربنا ما إداكش ابتلاء، إنت اللى ابتليت ربنا.
بمعنى؟
بمعنى إنت اللى جبت القذارات، وإنت اللى وسخت الحياة، وانت اللى كنت بتظلم، وانت اللى كنت حقير، وانت اللى كنت شرس، وانت اللى كنت قليل الأدب، ربنا إداك اختيارات يا أخى، وقالك الرحمة والتراحم، انت وسخت دا حاجة تانية، فاحنا اللى جبنا الوساخة.
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