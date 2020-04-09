شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد تغنى "رغم المسافة" بصحبة مسار إجبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح الممثلة والمغنية أسماء أبو اليزيد، أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وذلك بالاشتراك مع فريق مسار إجبارى الغنائى، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".

أسماء أبو اليزيد أحد أعضاء الفريق الغنائى بهججة وفرقة ويتكون من 5 فتيات وهى فرقة نسائية غنائية موسيقية تقدم أغانى الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة، تأسست فى 2015 وقدّمت العديد من الحفلات داخل القاهرة.

انتهت الفنانة أسماء أبو اليزيد من تصوير مشاهدها بالكامل من فيلم "الحارث"، للنجم احمد الفيشاوى وياسمين رئيس حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر فى أول أعماله الطويلة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .