شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمه يهاجم مشهد قبلة "برلين وباليرمو" فى مسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الشاعر الغنائي أمير طعيمة، مشاهد الشواذ في الجزء الرابع من المسلسل الإسباني La Casa De Papel، الذي عرض منذ أيام عبر شبكة نتفليكس الأمريكية.

وقال طعيمة في تغريدة له عبر تويتر "مشهد القبلة اللي بين برلين وباليرمو - الاتنين رجالة للي ما شافش المسلسل - في الجزء الرابع من (la casa de papel) مشهد مقزز ومقرف وكرهني في المسلسل كله رغم جودته، أنصار ان دي حاجة موجودة في الواقع، هقولهم ان.. موجود في الواقع بس مش لازم نشوفه على الشاشة بتفاصيله".

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تغريدة امير طعيمة

وكان الموسم الرابع من المسلسل الإسباني قد شهد، مشهد قبلة جنسي "شواذ" جمع بين رجلين من أبطال المسلسل، على خلفية إظهار علاقة الشواذ في مسلسلات نتفليكس التي انتشرت في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة منها La Casa De Papel والمسلسل الإسباني Elite، وعدد من المسلسلات الأخرى التي لا تخلو من مشاهد للشواذ.

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.