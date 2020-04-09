شكرا لقرائتكم خبر عن التزاما بتعليمات الوقاية من كورونا.. هكذا احتفلت مى نور الشريف بعيد ميلادها "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسى شلبى على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الفنانة مى نور الشريف، الذى يوافق يوم 10 أبريل الجارى، ونشرت صورة لهما من الحفل الذى ضم الفنان سمير صبرى وعدد من أصدقائهما.

والتزمت الإعلامية بوسى شلبى فى صور عيد الميلاد بتعليمات الوقاية التى فرضتها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتدت كمامة طبية وقفازات، والتزما بالبعد الاجتماعى.

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جانب من عيد الميلاد

وكانت مى نور الشريف قد شاركت متابعيها بصوة كوميدية منذ أيام، مع الإعلامية بوسى شلبى وقد استخدمت إحدى فلاتر تطبيق سناب شات، وكتبت عليها قائلة: "مكياج الحظر أنا وبوسى شلبى".

وتغيب مى نور الشريف منذ 3 أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

ونشرت الفنانة مى نور الشريف صورة لخالتها "هدى" التى توفت الشهر الماضى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق "خالتى هدى فى ذمة الله.. الفاتحة"، يشار إلى أن السيدة هدى هى الشقيقة الكبرى لكل من الفنانتين "بوسى" و"نورا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى.