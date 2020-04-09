شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى حجاج: أغانى جديدة بمزيكا جديدة فى حفلى "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المطرب مصطفى حجاج قراء الخليج 365 لمتابعة أول حفل له أون لاين، ووعدهم حجاج بتقديم أحدث أغنياته فى الحفل وبموسيقى جديدة، وذلك ضمن سلسة حفلات النجوم "أون لاين" لتشجيعهم على البقاء فى المنزل فى ظل الأزمة التى تمر بها مصر والعالم بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقال حجاج فى فيديو خص به الخليج 365: "لكل متابعينا على الخليج 365، بكرة حفل أون لاين .. خليك فى البيت وإحنا هنجيلك لغاية عندك.. هتسمع حفلة لايف أون لاين هغنى فيها كل الأغانى الجديدة بمزيكا جديدة.. وإن شاء الله تعجبكم".

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وأحيا خلال الأيام الماضية عدد من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم على الحجار ومى كساب ورامى عياش وتامر عاشورواحمد جمال وغيرهم لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا.

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرا أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبى وقسمتى"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب"، وهى أغنية ضمن أغانى ألبومه "هتزهزه"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.

تقول كلمات الأغنية: "نصيبى وقسمتى الحلوة ونور عيني.. فى بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا على كفى ولا يكفى غرامى وشوقى وحنيني.. نصيبى وقسمتى الحلوه ونور عيني.. فى بحر عيونك الحلوه تدوب عينى.

يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعى وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.