شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر وسنينه.. مراحل تطور محمد هنيدى من عز شبابه للشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بخفة دمه المعهودة، علق النجم محمد هنيدى، على مد فترة الحظر التى أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل مكافحة تفشى وباء فيروس كورونا الجديد.

النجم هنيدى، نشر عبر حسابه على تويتر، صورة توضح شكله قبل الحظر، حيث ظهر فى عز شبابه حالقا ذقنه وشعره، وتطور مع مراحل تطور الحظر حتى أصبح عجوزا وكهلا وصار شعر رأسه يتدلى على وجهه وبات شعر شاربه وذقنه باللون الأبيض.





من ناحية أخرى، سخر النجم محمد هنيدى من خاصية منصة "نتفليكس" الجديدة التى تتيح للآباء مراقبة أبنائهم، وإخفاء بعض الأعمال عنهم، ورد قائلا على الخبر عبر موقع "تويتر"، قائلا: "‏‎هو غالباً اللى هيحصل إن الأبناء هما اللى هيخفوا المسلسلات زى elite وكده".

وأعلنت شبكة Netflix عن تطبيق أداة جديدة عبر موقعها، تتيح للآباء اختيار المواد التى يرغبون فيها لأطفالهم وحجب بعض المحتويات التى قد يرونها تضر بهم.

الأداة الجديدة التى طرحتها الشبكة تسمح للآباء بتحديد عرض أو حجب المحتوى بنسب معينة، وانتقاء المسلسلات والأفلام التى يرونها صالحة لأطفالهم، وبهذه الطريقة لن يكون على الآباء منع مستويات كاملة من المحتوى إذا كانوا لا يريدون، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض تصنيفات النضج أيضا أكثر وضوحا على الشاشة قبل البدء فى تشغيل الفيلم أو المسلسل.

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و قال النجم محمد هنيدي، إنه نشط فى مواقع التواصل الاجتماعى ولكنه ليس مجبرا على التواصل مع الجمهور ولكنه يواكب التطور، متابعا: "دى حياة تانية ممتعة وبواكب التطور وأحلى حاجة التواصل مع الجمهور وبعرف إيه بيعجبهم وإيه لأ".

وأضاف هنيدى، أنه ليس لديه جيش إلكترونى على مواقع التواصل حتى يدافعوا عنه فى بعض المواقف التى يتعرض لها، معلقا: "معنديش جيش ومبفكرش بالطريقة دى هو أنا ناقص وجع دماغ إحنا بنتسلى يا جماعة، وذلك فى تصريحات له ببرنامج"كاربول كاريوكي" الذى يقدمه الإعلامى هشام الهويش على قناة SBC السعودية.

وتابع أن التفاعل الذى يحدث بينه وبين زملائه فى المهنة "هزار"، منوها إلى أنه دائما ما يشجع زملاءه فى أعمالهم ويدعمهم.

كما تحدث الفنان محمد هنيدى عن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا فى انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل".