تراند اليوم : بالفيديو .. شاهد البرومو الأول لمسلسل الفتوة

نشر المنتج تامر مرسى، برومو مسلسل “الفتوة” للفنان ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

مسلسل “الفتوة” بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “الفتوة” عن بوسترين من المسلسل الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان 2020.