بسمة تسترجع ذكرياتها وتتألق بـ"العباءة" النوبي

شاركت النجمة بسمة، مجموعة من الصور استرجعت بها ذكرياتها أثناء تواجدها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وطلت النجمة على الجمهور بلوك جديد.

ونشرت بسمة صورًا لها من جلسة تصوير خضعت لها في ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة عبر حسابها على موقع الصور “انستجرام”: “وفي وسط الكورونا وأخبار الكورونا نسيت أنزل صور ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، من أكتر الحاجات اللي بسطتي يومها أني تحررت من قيود السوارية، ولبست جلابية نوبي بس منسيتش أزود عليه خاتم وحلق يجننوا”.

وانهالت التعليقات من قبل جماهيرها الذين أشادوا بإطلالتها المختلفة، فقال أحد لها: “أنت يا جميلة”، وآخر قال: “طلة رائعة”، ووجه آخر لها التحية وقال: “تحية من أهل النوبة للفنانة بسمة، الجلابية جميلة جدًا عليكي والله”.

وكانت النجمة نشرت البرومو الدعائي لمسلسل الجديد “شاهد عيان”، وتخوض بسمة بطولة المسلسل بجانب الفنان حسن الرداد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

ويضم المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه في إطار بوليسي أكشن رومانسي.

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وعرض لها مؤخرًا فيلم “رأس السنة” وناقش الفيلم قضية الصراع ما بين الطبقات الاجتماعية، ودارت الأحداث بليلة رأس السنة وحدوث العديد من المواقف خلالها.

وفيلم “رأس السنة” جمع عدد ضخم من النجوم مثل إياد نصار، بسمة، أحمد مالك، هاجر الشرنوبي، شيرين رضا، إنجي المقدم، محمد الألفي، هدى المفتي، وآخرين.

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