سيلينا جوميز تتبرع مجددًا لصندوق إغاثة ضد فيروس كورونا

أعلنت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، عن تبرعها بدولار واحد لصندوق الإغاثة ضد فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، على أي طلب شراء من متجرها الخاص.

يأتي ذلك بعدما أعلنت النجمة العالمية سيلينا جوميز، عن تبرعها لأحد المراكز الطبية في مدينة لوس أنجلوس الامريكية، من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الامريكية صاحبة اعلى حصيلة من المصابين.

وغردت سيلينا جوميز عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" ممتنة لكل شخص يعمل في المجال الطبي الذين يضعون حياتهم في الصفوف الاولى لرعاية اخرين".

واضافت النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما :" انا اتبرع لمركز سيدراز سيناي الذين يمتلكون ماسكات طبية واجهزة تنفس قليلة ..انتم من قبل قمتم برعايتي وجاء الدور علي"، لافتة الى تلقيها العلاج النفسي في اكتوبر 2018 بعد اصابتها بانهيار عاطفي.

وانضمت سيلينا جوميز لنجوم ونجمات هوليوود الذين تبرعوا للاطباء والمستشفيات الامريكية منهم ريان رينولدز وزوجته بليك ليفلي والنجم العالمي ارنولد شوارزينجر.

