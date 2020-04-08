خالد أنور في مشهد من مسرحية "المتزوجون"

يحرص عدد من المشاهير في الأونة الأخيرة على مشاركة مقاطع الفيديو الطريفة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفنان خالد أنور فيديو عبر حسابه على Tik Tok، قدم فيه أداء لمشهد كوميدي جمع بين سمير غانم وجورج سيدهم في مسرحية "المتزوجون"، كان يتحدث فيه سمير غانم عن تجربة أحد أصدقائه مع الزواج خلال 3 سنوات.



يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انضمام عدد كبير من المشاهير إلى مستخدمين Tik Tok، نتيجة لحالة التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي المفروضة مؤخرًا، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

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