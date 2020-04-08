فيروس كورونا يحرم "رامز جلال" من الرجوع إلى مصر

سافر الفنان رامز جلال إلى إمارة دبي خلال الفترة الماضية لتصوير برنامج المقالب الخاص به، والذي اعتاد على عرضه خلال شهر رمضان 2020 من كل عام. برنامج رامز جلال رمضان 2020

رامز جلال يواجه صعوبة في العودة إلى مصر

ويعجز رامز جلال عن العودة إلى مصر بسبب وقف حركة الطيران خلال هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أنهى تصوير معظم حلقات البرنامج.

رامز جلال يسعى للعودة إلى مصر

ويحاول رامز جاهدًا للعودة إلى مصر بشتى الطرق لوضع اللمسات النهائية على الحلقات المصورة، حتى أنه يسعى لمتابعة مونتاج الحلقات أثناء تواجده هناك، خاصة أن شهر رمضان لم يتبقى له سوى أيام قليلة.

إلغاء بعض حلقات البرنامج

واضطر رامز للاكتفاء ببعض حلقات البرنامج، خاصة أن فيروس كورونا المستجد تفشى في العالم كله أثناء تصوير البرنامج مما عجزه عن الاستكمال، ويبث رامز عن طريقة لعرض الحلقات التي تتضمن أقل من 30 حلقة طوال الشهر الكريم.

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تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد

تأتي تفاصيل المقلب الجديد على النحو التالي وهو وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها وتبدأ اروى بتوجية الأسئلة له لبعض الوقت وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات الثالثة ستكون لرامز الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.

ويستمر اللقاء وخلاله يبدأ رامز في صناعة المقالب بشكل متوالي حتى نهاية الحلقة والضيف يغادر الأستوديو ليفاجأه بمقلب جديد، ويستخدم مجموعة من المقالب المتواجدة في "الملاهي" ويصل الأمر لذروته مع استخدامه لحيوانات مخيفة.

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