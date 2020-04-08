تامر حسنى يقدم رسالة شكر لـ مستشفى الصداقة بأسوان

نشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجه من خلالها رسالة شكر إلى أحد مستشفيات محافظة أسوان. وعلق على الصورة " تحية كبيرة من كل قلبى لمستشفى الصداقة باسوان علاج بنجاح مستمر لحاملى كورونا شكرا لكل الاطباء و الممرضين" من ناحية أخرى شارك تامر حسني في تحدي الخير وساهم في مساعدة 400 أسرة بسبب فيروس كورونا. يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي تم عرضه في 25 ديسمبر عام 2019. Advertisements قد يهمك أيضا: رأي تامر حسني في أغنية رامي صبري "حياتي مش تمام" حفل تامر حسني في جامعة العلوم والآداب بأكتوبر 13 آذار

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