تأجيل محاكمة هنا شيحة بقضية التهرب الضريبي

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيها للضرائب.



وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 22 يونيو المقبل للاطلاع والتصوير.



وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020 تهرب هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات "بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".



من ناحية أخرى انضمت هنا شيحة مؤخراً لمسلسل "لعبة النسيان" إلى جانب الفنانة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، ورجاء الجداوي، وإنجي المقدم، وعلي قاسم.

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المسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ومأخوذ من فورمات إيطالية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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