تفاصيل حفل اللايف الأول لمصطفى حجاج الخميس المقبل

يستعد المطرب مصطفى حجاج لاحياء الحفل اللايف الاول له عبر المنصات الرقمية ضمن مشروع "الحفلة" الذي أطلقه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس مالك شركة NJ music production الذي يحييه عدد من النجوم عبر قناة شركة NJ على موقع يوتيوب.

ويحيى مصطفى حجاج الحفل الأول ضمن حفلات مشروع "الحفلة" يوم الخميس القادم 9 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء وذلك بحضور كامل فرقته الموسيقية للاستمتاع بمزيكا لايف في الحفل الأول لحجاج عبر الانترنت.

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