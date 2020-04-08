خالد النبوي يكشف ذكرياته في فيلم الديلر

استعاد الفنان خالد النبوي ذكريات من كواليس تصوير فيلم "الديلر" الذي شارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا.



حكى النبوي خلال حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" من تقديم إسعاد يونس، ويعرض عبر قناة dmc، إنه وقت تصوير الفيلم كان هناك مشهد عليه أن يتحدث فيه باللغة الروسية، لمدة 3 دقائق.



أضاف، أن اللغة الروسية لغة صعبة لذا قرر المخرج أن يتحدث النبوي بالعربية ويستبدل هو الحديث بوضع موسيقى، على أن يقف بعض من فريق الفيلم وسط الجمهور، حتى يخبروهم متى يتحدثون أو يصحيون ويهتفون، لأن المشهد كان حديث لمسئول سياسي قبل الانتخابات.



أكمل أنه لم يخبر المخرج بما قرر أن يفعله، وعندما بدأ تصوير المشهد، فوجئ الجميع به يتحدث اللغة الروسية وظلوا مذهولين.

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فيلم "الديلر" بطولة أحمد السقا وخالد النبوي ومي سليم وسامي العدل ومنة فضالي، تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد صالح، إنتاج 2010.

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