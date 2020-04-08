حلمها لم يتحقق وتزوجت فنان شهير.. 10 معلومات عن مروة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 8 أبريل عام 1959، ولدت الفنانة مروة الخطيب في برج البراجنة بلبنان، لأب مصرى وأم لبنانية، ودرست في كلية الحقوق بجامعة بيروت عام 1982، وجاءت إلى القاهرة لتدخل مجال الفن بالصدفة، إذ شاهدها المخرج المصري الكبير تيسير عبود في أثناء زيارتها لزميلة لها في الاستوديو، وأسند اليها دورا صغيرا في فيلم "دعوني أنتقم"، لتنطلق مروة بعدها وتشارك في عدة أفلام منها: "عشرة على عشرة، وأمهات في المنفي، والهروب من الخانكة والحجر الداير وحائط البطولات، وبيت القاصرات، وأيام الغضب"، وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن مروة الخطيب:

- تزوجت من الفنان المصري ناصر سيف نجل الفنان وحيد سيف.

- أنجبت منه ابنة هي نور البهاء، وابن اسمه أحمد.

- شاركت مروة في أعمالا كثيرة مع المخرج محمد راضي، وقالت عنه: "أستاذي ومعلمي وأعترف بأن السلم الذي صعدته كان بسبب اشتراكي معه في مجموعة من أفلامه".

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- عملت أيضًا مع المخرج الكبير عاطف الطيب في فيلم دماء على الاسفلت، من خلال دور مهم في مسيرتها في دور زوجة أب وسيدة شعبية تدافع عن زوجها المظلوم.

- بعد زواجها من ناصر سيف توقفت عن التمثيل لفترة لكي تتفرغ لتربية أطفالها، قبل أن تعود بالمسلسل الشهير لن أعيش في جلباب أبي.

- بعد لن أعيش في جلباب أبي، شاركت في مسلسلات الحصيدة، ونحن لا نزرع الشوك، من إخراج حسين كمال، ومسلسل سوق العصر، حيث كان تركيزها منصبا على الدراما التليفزيونية.

- عملت فى عدة مسرحيات بدأتها بمسرحية "الناس اتجننت" من إخراج السيد راضي، ثم "ع الرصيف" من إخراج المخرج الكبير جلال الشرقاوي، وقشطة وعسل من إخراج جلال الشرقاوي، والمحظوظ وأهلا يا دكتور مع سمير غانم، والمسرحية الدينية الاستعراضية محمد نبي الأخلاق.

- كانت تتمنى تجسيد شخصية الفنانة الراحلة (نعيمة عاكف) واقتربت من تحقيق ذلك ولكن المشروع لم يكتمل.

