محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على توقف تصوير معظم مسلسلات رمضان في لبنان.
وكتبت ماجي: "شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل، وعملت فحوصات كورونا للكل، وحجرت الفريق بفندق كل فترة، التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم، شو بيمنع إنو نرجع نصور متل ما صار بالإمارات ومصر؟ آلاف العائلات عم تعيش من ورا هالقطاع".
يُذكر أن لبنان أوقفت تصوير الأعمال التلفزيونية بعد انتشار وباء كورونا.
وكانت ماجي تتابع تصوير مسلسل "أولاد آدم" لشهر رمضان المقبل، إلى جانب الممثلين مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجي بو غصن عن مسلسلات رمضان: "عايزين نصور زي مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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