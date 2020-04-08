تخطف الأنفاس| قائمة بأبرز أفلام السهرة الليلة.. بينها Lion

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عدد كبير من القنوات الفضائية، تحرص على استقطاب قطاع كبير من الجماهير، من خلال عرض مجموعة متميزة من الأفلام تتنوع ما بين الكوميديا والإثارة والجريمة والأكشن، لجذب الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كرونا المتسجد (كوفيد 19).

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع الفيلم الدرامي Lion، إنتاج عام 2016، إخراج جاريث ديفيس، وسيناريو لوك ديفيس.

يعدّ فيلم Lion من الأفلام التي نالت شهرة كبيرة بسبب الحبكة الدرامية الإنسانية التي جذبت اهتمام الكثير من المشاهدين، وتدور أحداثه حول طفل هندي في الخامسة من العمر يضيع على متن قطار يأخذه آلاف الكيلومترات بعيداً عن موطنه، فيتعلم كيف عليه البقاء على قيد الحياة وحيدًا في "كولكاتا" قبل أن تقوم عائلة أسترالية بتبنيه، وبعد خمسة وعشرين عامًا، ينطلق في رحلة للبحث عن عائلته الأصلية.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، تعرض القناة الفيلم الدرامي Seven Pounds، إنتاج عام 2008، بطولة ويل سميث، سيناريو غرانت نيبورت، ومن إخراج غابرييل موكينو.

تدور أحداث الفيلم حول رجل يبحث عن طريقة ليبريء ضميره المثقل بأن لديه القدرة على تغيير ظروف سبعة غرباء يستحقون فرصة ثانية، ولكن عندما تستولي واحدة منهم على قلبه، يتوجب عليه أن يقرر فيما إذا كان عليه إفشاء سره.

mbc action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الأكشن والحركة Gangster Squad، إنتاج عام 2013، بطولة شون، لرايان غوسلينغ، إيما ستون، إخراج إخراج روبين فليشر.

وتدور قصته حول أحداث يعاد تقديمها بطريقة عصرية وتروي جهود شرطة لوس أنجلوس والأحداث المحيطة بهم خلال سعيهم لاستعادة مدينتهم حديثة النشوء من أحد زعماء المافيا الأكثر خطورة على الإطلاق.

Advertisements

mbc max

في تمام الساعة الـ9 مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم الإثارة والأكشن Blood Diamond، إنتاج عام 2006، بطولة ليوناردو دي كابريو، جينيفر كونيلي، دجيمون هونسو، ومن إخراج إدوارد زويك.

الفيلم ترشح لنيل 5 جوائز أوسكار في مهرجان الأوسكار 2007، وتدور أحداثه حول مهرب يسعى جاهدا من أجل الحصول على ماسة لا تقدر بثمن لقاء مكافئة مالية وسط فوضى الحرب الأهلية في سيراليون، لكنه سرعان ما يتخلى عن هدفه في سبيل سعيه من أجل الخلاص.



أما في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم الجريمة والإثارة Gold، إنتاج عام 2016، بطولة ماثيو ماكونهي، إدغار راميرز، برايس دالاس هوارد، كوري ستول، ومن إخراج ستيفن غاغن.

الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية حول كيني ويلز المنقب معاصر، المتعطش لضربة حظ، ومع افتقاره للخيارات، ينضم إلى عالم جيولوجي في مهمة ومحاولة أخيرة للعثور على ذهب يقبع في عمق غابة أندونيسية مجهولة.

MBC Bollywood

وتعرض تعرض قناة "إم بي سي بوليود"، في تمام التاسعة مساءً، الفيلم الهندي Kalank، إنتاج عام 2019، إخراج أبهيشيك فيرمان.

تدور أحداثه في إطار رومانسي، تتمحور حول ست شخصيات غامضة ومتحفظة وحزينة انهمكت في البحث عن الحب، لكن فرقتها الفروقات التي تفصل بين عالمي هوسناباد، وهي بلدة تقع في شمال الهند.

كما تعرض القناة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل الفيلم الرومانسي Dear Zindagi، إنتاج عام 2016، بطولة شاروخان، عليا بهات، كونال كابور، تأليف وإخراج جوري شيندي.

تدور أحداثه حول مصورة سينمائية تبحث عن حياة مثالية، فتلتقي كايرا بجوغ، وهو مفكر غير تقليدي، يساعدها على اكتساب منظور جديد، وسرعان ما تكتشف أن السعادة تكمن من خلال تقبل مشاكل الحياة.