وفاة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين االشرقاوي:

توفيت ميرفت عبدالوهاب، زوجة سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، حماة الإعلامي عمرو الليثي، ووالدة المخرج معتز التوني اليوم الأربعاء.

على أن تقام الجنازة غدًا في مقابر الفيوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأعلن الحساب الرسمي لعمرو الليثي، وفاتها عبر "تويتر"، من خلال تغريدة جاء فيها: "انتقلت الى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبد الوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس شبكة تلفزيون النهار، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون".