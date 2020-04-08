إجلاء 18 ممثلا وممثلة كانوا يصورون "عروس بيروت 2" من تركيا إلى لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
أعلن على جابر، مدير مجموعة إم بي سي، وعضو لجنة تحكيم برنامج "أرابز جوت تالنت"، إجلاء 18 ممثلا من تركيا إلى لبنان، كانوا يصورون مسلسل "عروس بيروت 2"، بسبب أزمة وباء كورونا.
وكتب جابر، عبر حسابه على تويتر: "أجلينا 18 ممثل وممثلة من تركيا إلى لبنان، كانوا يصورون مسلسل عروس بيروت 2".
وأضاف : "أود التنويه أن الإجلاء كانت في غاية التنظيم والدقة وفريق وزارة الصحة وإدارة الأزمة، بقيادة اللواء أسمر والسيدة رشا أبو حيدر، كانوا مثال للمساواة والاحترام والصدق".
وكان الجزء الأول من مسلسل "عروس بيروت" قد حقق نجاحا جيدا، وهو من بطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وعدد كبير من الفنانين.
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