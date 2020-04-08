هاري وميغان يتعرضان لانتقادات حادة بعد قرارهما الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أبريل 2020 10:44 مساءً - تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لانتقادات حادة؛ بعد كشف تفاصيل إطلاق مؤسستهما الخيرية غير الهادفة للربح في الوقت الصعب الذي تمر به بريطانيا خلال إقامتهما في الولايات المتحدة.



وأوضح خبير ملكي أن هذا أسوأ توقيت للإعلان عنها؛ خاصة أنها تتزامن مع نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح كاتب السيرة الملكية فيل ناميير أن هذا الوقت مروِّع في بريطانيا، ومن غير اللائق احتفال الأشخاص البارزين في ظل هذه الظروف وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».



وأعلن هاري وميغان أمس، علامتهما التجارية ساسيكس، للمواد التعليمية والكتب والمقالات القابلة للنشر، وجميع أدوات الدراسة كالأقلام ومشابك الورق، وكذلك الملابس مثل التنانير والفساتين.

وأوضحا أنهما اضْطُرَّا للإعلان عنها في هذا الوقت، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما آرشي، وذلك بحملة عالمية لجمع الأموال للأطفال الضعفاء المتأثرين بفيروس «كوفيد-19»، وقالا إنهما حاولا تأجيل الإطلاق بسبب جائحة كورونا ولكنهما اضْطُرَّا الإعلان عنها.