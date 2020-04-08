10 أفلام ننصحك بمشاهدتها في فترة الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أبريل 2020 10:44 مساءً - استمرت أزمة فيروس كورونا وطالت معها فترة الحجر الصحي الاختياري داخل المنازل التزاما بالاجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض، ولكن لا داعي للشعور بالملل، فيمكنكم مشاهدة 10 أفلام اختارتها "الخليج 365" باعتبارها الأكثر ترفيها في السينما الأمريكية والمصرية، وتم اختيارها لأنها الأعلى تقييما فنيا وفقا للنقاد كما إنها تلائم الأسرة العربية.

جنيفر إنيستون بطلة الفيلم الأكثر مشاهدة منذ اندلاع أزمة كورونا

الفيلم الكوميدي Murder Mystery

الاختيار الأفضل للعائلات الأمريكية من أفلام الكوميديا في العام 2019 كان من نصيب فيلم Murder Mystery الذي حصل على لقب "الفيلم الأكثر شعبية" بعدما تجاوز حاجز 32 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام فقط عبر إحدى المنصات الرقمية التي تقدم بعض خدماتها مجانا الأن دعما للمشاهدين بمواجهة فيروس كورونا.

تدور أحداث فيلم Murder Mystery في إطار كوميدي شيق، ومطاردات وأحداث بوليسية طريفة حو ذهاب شرطي يجسد شخصيته برفقة زوجته إلى رحلة طال انتظارها لأوروبا، ولكن شرطي نيويورك (آدم ساندلر) وزوجته مصففة الشعر (جينيفر أنيسون) ينشغلن في حل لغز جريمة قتل وقعت على متن يخت ملياردير، بعدما تحولا إلى مشتبهين رئيسيين في الجريمة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جينفر انيستون وآدم ساندلر ولوك ايفانز وجاكي ساندلر وداني بون ونيكول راندال جونسون وإيريك جريفين ودافيد ويليامز والين كوفيرت وجون كان تيرانسستامب، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ جيمس فاندربيلت، وﺇﺧﺮاﺝ كايل نيو اشيك.

Like a Boss

عشاق أفلام المغامرة الكوميدية لا يمكن أن يفوتوا مشاهدة فيلم " "Like a Boss للنجمة سلمى حايك الذي حقق 18 مليون و 984 ألف دولار أمريكى، في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي، داخل قاعات العرض الأمريكية وحالت أزمة فيروس كورونا من تحقيقه لايرادات مماثلة في بقية دول العالم.

يدور فيلم Like a Boss حول صديقتين مقربتين منذ فترة طويلة تديران شركة مستحضرات تجميل خاصة بهما، لكن عندما تجدان أنهما مدينتان بآلاف الدولارات، تقرران قبول عرض من سيدة تدعى كلير لونا، والتى ستقوم بمساعدتهما فى الدخول لـ عالم الأزياء التجارية الكبيرة الكلاسيكية، وبالتالى تكتشف الصديقتان أن لونا شخصية شريرة أكثر مما يتصوران.

الفيلم من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن بطولة النجوم سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، و بيلى بورتر وجنيفر كوليدج وآري جرينور وناتاشا روثويل وجيسيكا سانت كلير وكاران سونى، و من إخراج ميجيل أرتيتا وقام بكتابة السيناريو كلا من سام بيتمان وآدم كول كيلى.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

فيلم يجمع النجم براد بيت والفنان ليونارد دي كابريو وعدسة المخرج العالمى كوينتين تارانتينو فمن المؤكد أنه يستحق المشاهدة، خاصة وأن براد نال عنه جائزة اوسكار أفضل ممثل مساعد، كما حقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 335 مليون دولار فى جميع انحاء العالم، منذ طرحه فى 15 أغسطس الماضى بدور العرض السينمائى، ليصبح أكثر أفلام تارانتينو تحقيقاً للإيرادات طوال مسيرته السينمائية.

تدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

Incredibles 2

إذا كنت تظن أن أفلام الانيميشين للأطفال فقط، فهذه فرصتك لتغير رأيك، وتستمتع بمشاهدة الفيلم الذي يحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ أفلام الأنيميشن، برصيد مليار و243 مليون دولار، ولا يتفوق عليه إلى فيلم "فروزن" بجزئيه.

فيلم "أبطال خارقون ٢ " مقتبس عن سلسلة روائية تدور أحداثها حول عائلة ذو قدرات خارقة تعمل على انقاذ العالم من الشر وتدور أحداث هذا الجزء حول بقاء (بوب بار) في المنزل لكي يهتم ويرعى ابنه الصغير (جاك جاك) بينما تحاول (هيلين) إنقااذ العالم.

الفيلم يضم فريق عمل استثنائي لتجسيد الأداء الصوتي للشخصيات، ويبرز من بينهم كريج ت. نلسون (بوب بار مستر انكرديبل أو صبحي شبار في النسخة المدبلجة بالعربية)، وهولي هنتر (مطاطية)، وسارة فويل، جنبا إلى جنب مع بوب أودنكيرك، وصوفيا بوش وإيزابيلا روسيليني وهو من إنتاج بيكسار ومن توزيع أفلام والت ديزني. وهو الفيلم الثاني في السلسلة بعد أبطال خارقون الذي صدر في 2004 وفاز بجائزة الأوسكار.

Booksmart

عرض فيلم Booksmart مجانا على القنوات المشفرة ترفيها عن الأسر وسط حالة الرعب من فيروس كورونا فرصة لا يجب أن تضيعها، فالفيلم احتل قوائم ترشيحات كل جوائز الأفلام الكوميدية في العام 2019 ومنها الجولدن غلوب.

تدور أحداث الفيلم حول طالبتين متفوقتين يدركون في حفل تخرجهما أنه كان ينبغي عليهن العمل بشكل أقل واللعب بشكل أكثر وبالفعل يحاولن تعويض 4 سنوات من المرح في ليلة واحدة.

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نادي الرجال السري

عشاق أفلام الكوميديا الاجتماعية العربية يمكنهم الاجتماع لمشاهدة فيلم "نادي الرجال السري" الذي يعرض مجانا عبر منصة رقمية مصرية للترفيه عن المواطنين العرب بعد فرض الحجر الصحي، وحقق إجمالي إيرادات الفيلم نحو 60 مليون جنيه مصري في 17 أسبوع عرض.

تدور أجداث الفيلم حول طبيب أسنان يجسد شخصيته كريم عبد العزيز يعاني من الحياة مع زوجة متسلطة "غادة عادل" فيؤسس ناديا سريا لمساعدة الرجال على خيانة زوجاتهم، ويتعرف على سيدة "نسرين طافش" ويقنعها أنه يعمل طيارا حتى يبرر غيابه المستمر، ولكن تطور الأحداث وينكشف أمره ويهرب بعد الاشتباه في ارتكابه جريمة، وتساعده زوجته على إثبات البراءة.

الفيلم من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف أيمن وتار، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل، وماجد الكدواني، ونسرين طافش، وبيومي فؤاد، ودينا فؤاد. وبدأ عرض الفيلم في 23 يناير 2019.

لص بغداد

أفلام التشويق والإثارة ذات الطابع الكوميدي قليلة في السينما المصرية، ولكن لحسن الحظ، يعرض حاليا فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام والفنانة ياسمين رئيس، وحقق 32 مليون جنيه مصري فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، ولكن توقف عرضه سينمائيا مع بدء اجراءات حظر التجوال لينتقل عرضه لمنصات الأفلام العربية.

تدور أحداث الفيلم حول مغامرة لاكتشاف كنز و مقبرة الاسكندر الأكبر، وسط أجواء كوميدية ويشارك في بطولته، محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

قلب أمه

كوميديا خالصة يقدمها الثنائي هشام ماجد وشيكو، في فيلم "قلب أمه" الذي تدور أحداثه حول مجدى تختوخ "شيكو" زعيم عصابة يصاب في مشاجرة في قلبه ويحتاج لنقل قلب ويتم نقل قلب له من سيدة، ويعيش بعدها بمشاعر حنان تجاه ابنها الوحيد، وهو هشام ماجد.

الفيلم من تأليف تامر إبراهيم واخراج عمرو صلاح وشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمى والشيف الشربينى، وأوس أوس ومحمود الليثى وحسن الرداد.

الفلوس

في العام 2018 احتل فيلم "البدلة" لتامر حسني قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وكاد أن يقترب المطرب المصري من تحطيم رقمه بفيلمه الجديد "الفلوس" ولكن فيروس كورونا أجبره على التوقف عند حاجز 46 مليون جنيه فقط.

احداث الفيلم تدور حول عالم النصب في إطار كوميدي وتم تصوير أحداثه ما بين مصر ولبنان، وشارك في بطولته النجوم زينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم مي عز الدين وعلي ربيع.

سبع البرمبة

لم يعد نجاح رامز جلال قاصرا على برامج المقالب، بعدما نجح للمرة الأولى في منافسة كبار السينما المصرية بفيلم "سبع البرمبة" الذي يعد أعلى أفلام رامز تحقيقا للإيرادات طوال تاريخه الفني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حيث يتزوج عمر "رامز جلال" من حبيبته نسمة "جميلة عوض" رغم رفض والدها الشديد للأمر، وبعد انتهاء حفل الزفاف، إذا ببعض الرجال المجهولين يعتدون على سيارة العروسين، فيطلب عمر من زوجته أن تهرب، وأثناء هروبها يقع لها حادث سيارة، وتنقل إلى المستشفى وبعد إفاقتها من الغيبوبة، تُصاب بصدمة شديدة، وترفض رؤية زوجها عمر لعدم شعورها بالأمان برفقته، فيضطر عمر للتوجه لطبيب نفسي لمساعدته في حل المشكلة.

شارك رامز جلال بطولة الفيلم جميلة عوض وبيومي فؤاد ومها أبو عوف ومحمد ثروت ومحمد عبد الرحمن وضمت قائمة الشرف أحمد السقا وياسر جلال وأمير كرارة وبدرية طلبة.

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