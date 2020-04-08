كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أبريل 2020 10:44 مساءً - كشفت مواقع إخبارية أنّ الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريديج كيت ميدلتون اتّخذا قراراً بعدم وضع المجوهرات في هذه الظروف الصعبة بسبب أزمة إنتشار فيروس كورونا، ولأنها تُعد بيئة لنمو الجراثيم والفيروسات.
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وكانت تساؤلات عدة أثارتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في الصورة التي ظهرت بها مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي من دون إرتدائها لخاتم الزواج، ما أثار خيرة متابعيها.
وكان كل من كيت ووليام وجها رسالة للمتابعين بسبب الأزمة جاء فيها:"الأسابيع القليلة الماضية كانت مثيرة لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نقتطع وقتاً لدعم بعضنا البعض ونجد سبلاً للعناية بصحتنا النفسية، من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعاً الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب :الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون يتخليان عن خاتم الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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