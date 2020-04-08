شاهد .. هنادي مهنى تكشف شخصيتها في الفتوة

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهرت هنادي من خلالها في كواليس تصوير مسلسل الفتوة، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020.
وكشفت هنادي عن شخصيتها في المسلسل، قائلة: انتظروا شكر.. إن شاء الله في مسلسل الفتوة رمضان 2020.
يذكر أن مسلسل الفتوة من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياضالخولي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، عزوز عادل، مها نصار، مجدي فكري، أحلام الجريتلي، مراد فكري صادق، فتحي عبدالوهاب، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، محمد أبو النجا، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، ليلى أحمد زاهر، ضياء عبدالخالق، إدوارد، محمد رجب، غفران محمد، عهدي صادق، فكري سليم، محمود عمرو ياسين.
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