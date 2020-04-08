بعدسة طفلها ساشا.. شاكيرا تطل على جمهورها بالبيجاما

نشرت المطربة العالمية شاكيرا، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "شاكيرا" بإطلالة مختلفة جذابة بعدسة طفلها الصغير ساشا، مرتدية بيجاما زرقاء وجالسة على الأرض Advertisements من داخل بيتها، أثناء العزل المنزلى تفادياً لتفشى من داخل بيتها، أثناء العزل المنزلى تفادياً لتفشى فيروس كورونا المستجد

وعلقت شاكيرا على الصورة: "اعتقد ان إبني ساشا يريد أن يكون مصوراً"، موضحة ان الصورة تم التقاطها على يد طفلها ساشا. موضحة ان الصورة تم التقاطها على يد طفلها ساشا.

وكانت قد أوصحت النجمة العالمية شاكيراً، بأن تعمل جميع البلدان مع منظمة الصحة العالمية في خطة منسقة على مستوى العالم لمنع نمو الفيروس في البلدان التى لا يوجد فيها سوى حالات قليلة.



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