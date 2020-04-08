بعد سرطان الرئة.. فيروس كورونا ينهي حياة العالمي جون براين

توفي المغني الأمريكي العالمي جون براين، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وقالت أشا جودمان، "المتحدثة باسم براين"، لـCNN: "نعم، نحن نؤكد خبر وفاته بالنيابة عن عائلة براين".

وقالت عائلته، في بيان، إنه توفي

في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا.



كان براين، الفائز بجائزة غرامي، أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي وكتاب الأغاني إبان حقبة السبعينيات من

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القرن الماضي.

وعُرف بصوته القوي وروحه المرحة، وتميز بكلماته المؤثرة والغاضبة والكوميدية.

وفي وقت سابق، نجا جون براين من أمراض السرطان والقلب.

وسبق أن خضع لعملية جراحية في 1998 لإزالة ورم سرطاني في رقبته، ما أدى إلى تلف حباله الصوتية. وفي 2013، تمت إزالة جزء من رئة واحدة له لعلاجه من سرطان الرئة.