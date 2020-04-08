شقيق الملحن خالد عادل لـ الوفد: تامر حسني تكفل بعلاجه كاملًا.. وهذه آخر تطوراته الصحية

كشف المهندس حسام عادل شقيق الملحن خالد عادل بأن حالة شقيقه لا توجد أي تطورات في صحته، موضحا أن هذا في حد ذاته تقدم.

وتوجه حسام بالشكر إلى نجم الجيل تامر حسني، الذي قرر أن يتكفل بمصاريف علاجه بالكامل، قائلًا: تامر من الساعة الأولى التي دخل بها عادل المستشفى، وتامر يوميًا يسأل عنه ويتابعه لحظة بلحظه".

وأضاف حسام قائلًا: "تامر متكلف بعلاج خالد كاملًا ليس ماديًا فقط بل معنويًا أيضًا".

وأوضح حسام قائلًا: "خالد عنده تسمم حاد في الدم مما

يجعله في حالة لا وعي وشبه غير مدرك بما يحدث حوله.

وأضاف قائلًا: خالد فتح الفيديو في وقت كنت أكلم فيه الطبيب المعالج له، والفيديو تسبب في إثارة الجدل وأيضًا في ذعر وفزع محبين وجمهوره وزملائه، وكان لابد من حذفه.

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وأكد المهندس حسام بأنه ينتظر استقرار ضغط الدم، أو استقرار حالته حتى يستطيعون نقله إلى مستشفى أفضل في مصر من حيث الإمكانيات المتخصصة في هذه

النوعية من الحالات، موضحًا بأنه لم يكن من السهل أن يتم نقله قبل ذلك وحتى تلك اللحظة لأن حالته ليست مستقرة وخاصة أن ضغط الدم غير مستقر ويتغير باستمرار فمن الصعب نقله في تلك الظروف، لأنها خطر على حياته الصحية.

وأوضح حسام أن النجم تامر حسني ونجوم الفن جميعهم لا يتأخروا في شئ، وخاصة تامر الذي يتواصل منذ اللحظة الأولى وحتى الآن معه.

وأشاد حسام بنجم الجيل تامر حسني، قائلًا: تامر حسني أصيل وشهم وجدع وعلى المستوى الشخصي إنسان جميل ومهذب وذو أخلاق عالية.

وأختتم المهندس حسام حديثه، قائلًا: أتوجه بالشكر إلى جميع من يتواصلون ويسألون على صحة خالد باستمرار.