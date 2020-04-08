شاهد .. صلاح عبد الله يروج لمسلسه الرمضاني الجديد إتنين في الصندوق

روج الفنان الكبير صلاح عبد الله لمسلسله الرمضاني الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وكتب صلاح عبد الله: " بسم الله توكلنا علي الله انتظروا مسلسل اتنين في الصندوق في رمضان ان شاء الله علي MBCmasr تأليف : لؤي سيد

انتاج شركة E-prodcers عبدالله ابو الفتوح محمدعبدالصمد مدير تصوير مروان صابر موسيقى تصوريه: محمود طلعت إخراج محمد مصطفي ". : لؤي سيدانتاج شركة E-prodcers عبدالله ابو الفتوح محمدعبدالصمد مدير تصوير مروان صابر موسيقى تصوريه: محمود طلعت إخراج محمد مصطفي ". Advertisements وتدور أحداث مسلسل "اتنين في الصندوق"، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك بالعمل كلا من أوس أوس، وحمدي المرغني، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، وهايدي رفعت، وأحمد عبدالله محمود، ورحاب الجمل، ومحمد حسني، وإنتصار، وياسر الطوبجي، ومحمود عبدالغفار، ونهى عابدين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى. النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك بالعمل كلا من أوس أوس، وحمدي المرغني، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، وهايدي رفعت، وأحمد عبدالله محمود، ورحاب الجمل، ومحمد حسني، وإنتصار، وياسر الطوبجي، ومحمود عبدالغفار، ونهى عابدين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

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