ريم الشريف تخوض تحدي المخدة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تسبب الحجر المنزلي باختراع أفكار جديدة لكسر الملل والروتين ، فالبعض يملأ فراغه بالرسم أو العزف أو مشاهدة التلفزيون، والبعض عانى من مشكلة الإقبال على تناول الطعام الذي أوحى للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة تحدي طريف أسموه ​تحدي المخدة​.

وتقوم فيه الفتيات في هذا التحدي بارتداء وسادة وكأنها فستان ووضع عليها حزام في المنتصف، ونشر صورتها وتحدي متابعيها، وقد انخرطت الفنانة اللبنانية ​ريم الشريف​ في هذا الأمر وشاركت جمهورها بصورة لها وهي ترتدي مخدة أو وسادة بيضاء وثببتها بحزام جلدي أسود على خصرها كما انتعلت حذاء أبيض عالي الساق أو Boots وحملت بيدها حقيبة نسائة صغيرة باللون الرصاصي كما وضعت كمامة بيضاء على وجهها وبدت في غرفة النوم وعلقت على الصورة ممازحة :"يلا أراكم في لاس صالوناس ايه والله هيدا اسمو جنون الكورونا".

ولاقت الصورة إعجاب العديد من المتابعين.

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