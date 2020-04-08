ساندرين الراسي ترنم للمرة الأولى في اسبوع الالام -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة هي الأولى من نوعها، باشرت الفنانة ​ساندرين الراسي​ بتصوير فيديو كليب لترنيمة دينية لمناسبة اسبوع الالام و المحنة التي فيها لبنان تحت إدارة المخرج فارس أسمر بعد ان تعاونت على صعيد الكلمات مع الشاعر حبيب بو انطون و اللحن و التوزيع و التسجيل تعاملت مع عامر منصور.

وقررت الفنانة الشابة أن تكون لها بصمة دينية فنية من ضمن مسيرتها والتي تأتي في مرحلة دقيقة جداً يشهدها البلد و معظم دول العالم من جراء تفشي وباء كورونا ، الى جانب شعورها بالمسؤولية الدينية مع حلول الجمعة العظيمة.

وشوّقت ساندرين متابعيها بمشاركتها مقطعاً من الترنيمة في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها :"قريباً"

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