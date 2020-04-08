محمد شاكر لـ حبيبته :"خلصت القصة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وعد الفنان اللبناني ​محمد فضل شاكر​ جمهوره بإطلاق أغنية جديدة كان روّج لها منذ يومين وأوفى بوعده وهي بعنوان ‏خلصت القصة هي تعبر عن مشاعر الشجن والألم بعد انتهاء قصة حبه مع حبيبته.

الأغنية كتب كلماتها زياد جديد ولحنها شادي جرور وهي من توزيع رواد همدر، وقد طرحها شاكر على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب اليوم الأربعاء في 8 نيسان/أبريل 2020 الساعة الثامنة مساء، وحققت بعد ساعة من طرحها ما يناهز الـ 5000 مشاهدة.

ويقول مطلعها : ناطر بعد مرة قلك روح

الظاهر حابب تترك بعد جروح

خايف أخسر باقي روحي معك

آسف مش كل ليلة بلاقي روح

مش باقي مطرح فيي تجرّح

منّي ميّت ولا عم عيش

كل تكي مشتاق للضحكة ما بتعرف أديش

خلصت القصة اعطيني فرصة ارجع إشبه حالي شوي".

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