قريبًا.. قصة حياة كارول سماحة على المسرح

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة نشاطها الفني في منزلها، حيث تلتزم بالحجر الصحي منذ انتشار فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ وحظهر التجول في مصر حيث تسكن مع زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وابنتهما تالا.

وأكدت كارول أنها تعمل في هذه الفترة على أغاني ألبومها، وكشفت عن أنها تعمل على الإنتهاء من كتابة أغنية جديدة تحمل توقيعها بعنوان “قصة حياتي عالمسرح”.

وقالت كارول في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أن هذه الأغنية تخصّها جدًا وستقدّمها كإهداء إلى كل فنان حقيقي يعشق المسرح ويعيش مشاعر مزدوجة لحظة وقوفه على المسرح.

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وجاء في تغريدة كارول: “حاليا و خلال الحجر المنزلي عم كمل كتابة أغنية سبق و بدأت كتابتها السنة الماضية وعنوانها: قصة حياتي عالمسرح أغنية تخصني جدا وهي في نفس الوقت إهداء لكل فنان حقيقي يعشق المسرح وبعيش مشاعر مزدوجة لحظة وقوفه على المسرح، بتسمعوها بالألبوم الجديد ان ان شالله”.

كارول سماحة أرفقت تغريدتها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها، وتظهر فيها بلقطة مميّزة تتّسم بالجرأة والقوّة في آن.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح أولى أغنياتها للعام 2020 بعنوان “مش هعيش”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.